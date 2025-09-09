Sasso: «In Consiglio Regionale competenza, concretezza e un forte radicamento territoriale»

Cirò Marina, 9 settembre 2025 – In vista delle prossime elezioni regionali, Forza Italia – Coordinamento di Cirò Marina annuncia con entusiasmo e determinazione la candidatura di Sergio Ferrari al Consiglio Regionale della Calabria, nella lista di Forza Italia a sostegno del presidente uscente Roberto Occhiuto. Un percorso politico che nasce da anni di buon governo sul territorio, sotto la guida dello stesso Ferrari, sindaco di Cirò Marina e vice coordinatore regionale del partito. Una candidatura che rappresenta l’intera provincia di Crotone, oggi finalmente protagonista del dibattito regionale, dopo anni di marginalità.

“Con Sergio Ferrari portiamo in Consiglio Regionale competenza, concretezza e un forte radicamento territoriale – dichiara il Dr. Giuseppe Sasso, coordinatore cittadino di Forza Italia –. La sua candidatura è il risultato di un lavoro di squadra svolto in sinergia con il Presidente Roberto Occhiuto e con il coordinatore regionale Francesco Cannizzaro, a favore di una Calabria che riparte dai territori e dalle comunità locali”. Durante l’amministrazione Ferrari, Cirò Marina ha vissuto una fase di rinnovamento senza precedenti: sono stati avviati importanti progetti di rigenerazione urbana e affrontati problemi trascurati da anni, restituendo dignità a spazi pubblici e rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini. Grande impulso è stato dato anche alla valorizzazione culturale e turistica, con stagioni estive che hanno ospitato artisti di rilievo nazionale, restituendo visibilità e orgoglio alla comunità locale e contribuendo a costruire un’immagine positiva e dinamica del territorio.

“La mia candidatura nasce dall’esigenza di dare voce alla provincia di Crotone, che merita di essere al centro della politica regionale – dichiara Sergio Ferrari –. In questi anni abbiamo dimostrato che un’altra Calabria è possibile: concreta, operativa, attenta ai bisogni veri delle persone. Ora vogliamo portare questa visione anche in Regione, continuando a lavorare in sinergia con Occhiuto, Cannizzaro e tutti gli amministratori locali che credono in un progetto serio e condiviso.” Il coordinamento locale di Forza Italia sottolinea come questa candidatura sia espressione autentica del territorio e di un modello amministrativo fatto di serietà, ascolto e risultati tangibili. “È il momento di dare alla nostra provincia una rappresentanza forte e credibile – conclude Sasso –. Sergio Ferrari ha già dimostrato di saper incidere, e oggi può diventare la voce autorevole della provincia di Crotone all’interno del Consiglio Regionale.” Forza Italia Cirò Marina si prepara così ad affrontare con coesione e motivazione questa importante sfida elettorale, nella convinzione che una Calabria migliore parte dal rilancio dei suoi territori, con la provincia di Crotone finalmente al centro della visione politica regionale.