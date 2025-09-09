I giochi sono fatti. La nostra regione si trova ancora una volta di fronte a un passaggio importante: le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.

La pubblicazione delle liste dei candidati circoscrizionali ci permette di non restare spettatori passivi, ricordandoci che la forza della democrazia si misura nella partecipazione, e il futuro della nostra terra dipende dal contributo di ciascuno di noi.

Infatti, vedendo il nome del Vicesegretario Regionale di Forza Italia Sergio Ferrari nella lista dei candidati, è scattata la necessità di comunicare la grande opportunità che la provincia di Crotone ha da non lasciarsi sfuggire.

Un cittadino della provincia di Crotone, Sindaco pro tempore di Cirò Marina, Presidente della Provincia di Crotone concorre per un posto di consigliere regionale tra le fila del suo partito. L’ occasione politica, frutto di impegno istituzionale e lavoro amministrativo, è quella di riuscire ad eleggere un consigliere regionale fra i banchi della maggioranza che conosce bene il territorio della provincia di Crotone, ne conosce le esigenze e il potenziale inespresso, le criticità e i punti di forza, i cittadini e le istituzioni.

Per questo, votare Forza Italia e votare Sergio Ferrari, significa dare fiducia al lavoro quotidiano e credere e pensare alla provincia di Crotone come a una provincia che guarda al futuro, che non si rassegna ai vecchi problemi ma che propone soluzioni, che punta su infrastrutture, lavoro, sanità e legalità. Significa dare forza a un progetto politico che ha già dimostrato di saper guidare con serietà e visione.

Il 5 e 6 ottobre non lasciamo che siano altri a decidere per noi. Partecipiamo, scegliamo, costruiamo insieme la Calabria che meritiamo. Forza Italia, Forza Occhiuto Presidente, Forza Sergio Ferrari, Forza Calabria!