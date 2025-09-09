Questa mattina il Procuratore della Repubblica di Crotone, Dr. Domenico GUARASCIO, e il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, in diretta alla trasmissione Rai “Storie Italiane”, hanno delineato i profili delle indagini relative alla scomparsa di minori, nel Comune di Cutro, risalente agli anni ’70.

Il Questore della Provincia di Crotone, nell’occasione, ha invitato tutti i cittadini a rivolgersi alla Polizia e fornire qualunque informazione, segnalazione o elemento utile alla ricostruzione dei fatti che possa contribuire a fare chiarezza sulla macabra vicenda. L’azione della Polizia di Stato si inserisce in un’ottica di ascolto, trasparenza e partecipazione attiva, al fine di ridurre le distanze tra i cittadini e l’Istituzione.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Altresì, è stato evidenziato come l’attività investigativa, condotta dal personale della Squadra Mobile in piena sinergia con la Procura della Repubblica, mira alla ricostruzione dei fatti oggetto di indagine, molto datati nel tempo.