La Segreteria Regionale Calabria del sindacato Ugl Ferrovieri ha proclamato uno sciopero di otto ore che interesserà il personale di Trenitalia in servizio nella regione. La mobilitazione è prevista per lunedì 15 settembre 2025, nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 17.00.
Lo sciopero coinvolgerà in particolare i lavoratori della Direzione Operativa Intercity e della Direzione Operativa Regionale, con possibili ripercussioni sulla regolarità dei collegamenti ferroviari in Calabria, sia a lunga percorrenza che regionali.
L’Ugl Ferrovieri ha deciso di intraprendere questa iniziativa per richiamare l’attenzione sulle problematiche che il personale ferroviario si trova ad affrontare quotidianamente, ponendo l’accento su questioni legate alle condizioni di lavoro, alla sicurezza e alla tutela dei diritti dei dipendenti.
Trenitalia, come da prassi, comunicherà attraverso i propri canali ufficiali le fasce orarie di garanzia e i treni che saranno comunque assicurati per ridurre al minimo i disagi all’utenza.
I viaggiatori sono pertanto invitati a informarsi prima della partenza, consultando il sito di Trenitalia o rivolgendosi agli sportelli di assistenza presenti nelle stazioni.
