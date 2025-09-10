I bambini di Salica avranno una nuova scuola.

E’ stato, infatti, approvato il progetto esecutivo per la demolizione delle vecchie strutture e la costruzione del nuovo immobile

Un intervento finalizzato a garantire ai bambini e al personale scolastico un ambiente sicuro, moderno e adeguato agli standard educativi contemporanei.

Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise.

Un investimento complessivo di 1.300.000 euro che prevede la demolizione dei due edifici di cui uno è destinato a scuola materna e l’altro di servizio a ad essa e la nuova edificazione che sostituirà completamente i due edifici riducendo, nel contempo, il consumo di suolo e favorendo la creazione di un cortile di dimensioni maggiori a supporto delle attività scolastiche.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il progetto della nuova scuola materna prevede la realizzazione di un edificio progettato in modo che i bambini possano agevolmente usufruire, attraverso gli spazi per la distribuzione orizzontale e verticale, di tutti gli ambienti della scuola, nelle loro interazioni e articolazioni ed, inoltre, raggiungere con facilità le zone all’aperto.

All’interno della sarà progettato uno spazio per le attività ordinate, disposto in modo da sfruttare al massimo il flusso di luce naturale proveniente dalle vetrate. La disposizione degli arredi sarà modulare, consentendo una serie di variazioni nello spazio in base alle esigenze didattiche.

All’interno della stessa unità pedagogica, poi, sarà previsto lo spazio per lo svolgimento di attività speciali, ubicato in ambienti funzionali. Tutti gli spazi sono progettati per consentire un uso versatile degli ambienti e un’agevole interconnessione tra le diverse aree.

Lo spazio destinato alle attività pratiche, compatibile con le specifiche funzioni pedagogiche e la mensa sarà collocata in un ambiente separato, comune a tutte le sezioni, e collegata con l’atrio per consentire un accesso diretto al personale incaricato della distribuzione dei pasti. Questa disposizione favorisce la logistica e l’efficienza nell’organizzazione degli spazi, senza compromettere la qualità dell’ambiente educativo.

“L’approvazione del progetto esecutivo per la nuova scuola dell’infanzia di Salica rappresenta un passo concreto verso un futuro migliore per i nostri bambini. Abbiamo fortemente voluto questo intervento per garantire un ambiente educativo sicuro, accogliente e moderno. È un segno tangibile del nostro impegno per la scuola e per il territorio” dichiara il sindaco Voce.

“Questo progetto è il frutto di un lavoro attento e condiviso. La nuova struttura sarà all’avanguardia, efficiente dal punto di vista energetico e rispettosa dell’ambiente. Un investimento importante per la comunità, che darà nuova vita a un’area strategica e migliorerà sensibilmente la qualità dei servizi educativi. Ringrazio il dirigente e gli uffici per il lavoro svolto con professionalità ed attenzione”dichiara l’assessore Parise.