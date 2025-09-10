Nella sala Giunta della Provincia di Crotone si è svolto il Consiglio provinciale straordinario convocato dal Presidente Sergio Ferrari. Alla seduta erano presenti il Vicepresidente Fabio Manica, i consiglieri, il segretario Nicola Middonno e il dirigente Alfonso Cortese.

Il punto centrale all’ordine del giorno è stato la surroga del consigliere provinciale Antonio Ceraso, conseguente allo scioglimento del Consiglio comunale di Cutro, e il subentro di Giusy Pirito, prima dei non eletti nella lista “Idea Comune, territori al centro”.

Accolta con favore dall’assemblea, la neo consigliera Giusy Pirito ha espresso con emozione le sue prime parole da rappresentante provinciale:

“Ringrazio il Presidente Ferrari che ha creduto in me sin dal primo momento, già come consigliera comunale. È certamente un incarico inaspettato da ricoprire, ma lo farò dando il massimo contributo e cercando di fare del mio meglio”.

Con il suo ingresso, l’assise si arricchisce di una nuova voce femminile e di energie fresche, in grado di portare ulteriore dinamismo ai lavori dell’Ente.

Durante la seduta è stato inoltre approvato il piano di dimensionamento scolastico per il triennio 2025/2028, che non ha subito variazioni rispetto all’anno precedente. Un risultato importante, come ha sottolineato il Presidente Ferrari:

“I territori hanno sempre bisogno di attenzione, di confronto, di disponibilità e di impegno concreto. Già aver mantenuto invariato il numero delle autonomie è per noi motivo di grande soddisfazione. Abbiamo fatto tanto e tanto ancora vogliamo fare per dare risposte ai cittadini, soprattutto a tutela dei più giovani che tra pochi giorni torneranno a riempire le nostre scuole. I lavori negli edifici scolastici non sono mai fermi e il dialogo con i dirigenti resta costante”.

La seduta straordinaria ha quindi segnato un duplice momento significativo: da un lato l’ingresso ufficiale di Giusy Pirito in Consiglio provinciale, dall’altro la conferma di un piano scolastico che tutela stabilità e continuità per studenti e famiglie del territorio.