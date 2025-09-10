Un’avventura fatta di natura, amicizia e scoperte: è quella che hanno vissuto i lupetti, gli esploratori e i Rover della Sezione Assoraider di Cirò Marina che nei giorni scorsi hanno preso parte al campo estivo svoltosi a Perticaro, tra i boschi e le campagne che si affacciano sul lago San Liquora.

Il tema scelto, una bussola capace di guidare nel viaggio tra passato, presente e futuro, ha fatto da filo conduttore a prove, racconti e momenti di riflessione, stimolando nei partecipanti il senso di orientamento non solo nella natura ma anche nella vita di gruppo. Ogni giornata è stata scandita dal ritmo delle attività: i più piccoli, i lupetti, hanno trovato nel bosco un grande terreno di gioco e fantasia, tra corse, racconti e scoperte; gli esploratori e i Rover, invece, si sono cimentati in hike, prove di topografia e costruzioni, misurandosi con le proprie capacità di orientamento, collaborazione e creatività.

Il campo non è stato solo fatica e impegno, ma anche sorrisi, canti attorno al fuoco e la magia di vivere immersi in una natura che ha fatto da maestra silenziosa. La veglia serale, dopo il fuoco, ha offerto momenti di comunità e riflessione, senza dimenticare il divertimento che da sempre caratterizza l’esperienza scout. Il lago San Liquora, è stato la cornice ideale per ritrovare il contatto con l’essenziale e per rafforzare legami di amicizia che resteranno nel tempo.

Ogni ragazzo è tornato a casa con un bagaglio speciale: non solo lo zaino alleggerito dopo giorni intensi, ma soprattutto la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza unica. Una bussola simbolica che continuerà a indicare la strada, non solo nei sentieri dei boschi, ma anche nel cammino quotidiano.

Alla fine delle attività Marinella Verre, Presidente della Sezione Assoraider di Cirò Marina, ha voluto esprimere il suo ringraziamento a tutti i ragazzi per l’impegno dimostrato, ai capi per la perfetta organizzazione delle varie attività ed in ultimo ha espresso il suo ringraziamento ai frati della Congregazione “Opera Santa Maria della Luce” che hanno ospitato i ragazzi nella struttura dell’ex seminario affidato alla loro cura e gestione, un grazie particolare a Fra Nikolin che da sempre si è dimostrato un punto di riferimento per la Sezione Assoraider.

Marinella Verre Presidente della Sezione Assoraider di Cirò Marina