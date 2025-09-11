Cirò (KR) – Il sindaco Mario Sculco ha firmato l’ordinanza n. 21 del 10 settembre 2025 che introduce nuove regole e divieti per i proprietari di cani, con l’obiettivo di tutelare il decoro urbano, la sicurezza pubblica e la convivenza civile.

L’Amministrazione comunale ha voluto affrontare in maniera decisa un problema che da tempo genera disagi alla cittadinanza: la presenza di deiezioni canine su strade, marciapiedi, piazze e parchi, oltre alla cattiva abitudine di alcuni proprietari di lasciare i propri animali liberi senza guinzaglio né museruola.

Le nuove regole per i proprietari di cani

L’ordinanza stabilisce in particolare:

Divieto di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

di vagare incustoditi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; Obbligo del guinzaglio , lungo non più di 1,5 metri, e della museruola per i cani di media e grossa taglia;

, lungo non più di 1,5 metri, e della museruola per i cani di media e grossa taglia; Divieto di accesso ai cani nei parchi pubblici del territorio comunale;

del territorio comunale; Obbligo di raccolta immediata delle deiezioni canine e del loro corretto smaltimento, con l’utilizzo di paletta, sacchetti o altri strumenti idonei;

e del loro corretto smaltimento, con l’utilizzo di paletta, sacchetti o altri strumenti idonei; Obbligo di portare con sé un contenitore con acqua per dilavare eventuali deiezioni liquide, da mostrare su richiesta degli organi di controllo.

Chi non rispetta l’ordinanza rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, secondo quanto stabilito dalla legge. Il provvedimento non si applica ai cani guida per non vedenti, alle persone con disabilità accompagnate dal proprio cane, né alle unità cinofile delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile.

I controlli saranno affidati alla Polizia Locale di Cirò, che potrà contestare le violazioni e applicare le relative sanzioni.

Il Sindaco ha sottolineato che l’iniziativa nasce dalla necessità di salvaguardare il decoro degli spazi pubblici e la sicurezza dei cittadini, in particolare bambini, anziani e persone non vedenti, spesso i più esposti ai rischi igienici derivanti dalla presenza di escrementi.

“È un dovere civico – si legge nel testo dell’ordinanza – che ogni proprietario di cane provveda alla raccolta delle deiezioni con mezzi adatti, al fine di garantire pulizia e vivibilità degli spazi comuni”.

L’ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Cirò il 10 settembre 2025 ed è immediatamente esecutiva. Rimarrà valida fino ad eventuale revoca o modifica.