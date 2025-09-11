Come previsto dal regolamento attuativo dal prossimo 16 settembre cambiano gli orari della Zona a traffico limitato sul lungomare:

– dal 16 settembre al 1 novembre:

– sabato dalle ore 15.00 alle ore 00.00

– domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Il tratto interessato riguarda: viale Cristoforo Colombo con inizio dalla fine di Piazza Marinai d’Italia (non compresa) e termine in Piazza Berlinguer (compresa), viale Antonio Gramsci con inizio da piazza Berlinguer e termine al piazzale Ultras (non compreso) e via Poggioreale nel tratto compreso tra la via C. Colombo e la via Interna Marina.

L’autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato (ZTL), ai sensi delle norme del vigente codice della strada, del lungomare nel tratto compreso da piazza Marinai d’Italia a piazzale Ultras potrà essere consentito alle seguenti tipologie di utenze:

1) Titolari dell’apposito permesso per i veicoli al servizio di persone invalide di cui all’art.188 CdS;

2) Cittadini residenti nella detta ZTL titolari di box auto (solo per ingresso e uscita dal locale box auto.

La modulistica e le altre informazioni sulla ZTL sono pubblicate sul sito del Comune di Crotone