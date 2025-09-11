Domenica 7 settembre, nella splendida cornice della Lega Navale di Crotone, si è svolta la 1 Coppa Città di Crotone, gara interregionale di dama italiana valida per il sistema elo-rubele.

Alla competizione, fortemente voluta dal Presidente del Comitato Regionale F.I.D. Antonino Cilione, hanno preso parte 33 damisti provenienti da tutta la Calabria e dalla vicina Puglia.

I damisti suddivisi in 3 gruppi di gioco si sono affrontati in 5 turni di gioco al termine dei quali sono emersi i verdetti di seguito elencati.

Nel Gruppo Assoluto ad imporsi è il crotonese Filippo Violi tesserato dell’A.s.d. il Bianco e il Nero e fresco di promozione alla categoria magistrale, dietro di lui ad una lunghezza, Giuseppe Amaretti del C.D. Nuovi Orizzonti di Reggio Calabria, seguito dal sodalo Giovanni Martino che chiude il podio.

Nel secondo gruppo ad imporsi è Francesco Guarnieri dell’asd Dama Lecce che stacca di due lunghezze il compagno di circolo Stefen Presicce, chiude il podio Giuseppe Iuele del Cd Bruzio Rose (CS).

Fra i provinciali il primo posto è ad appannaggio di Andrea Cammara reggino dell’asd il bianco e il nero, dietro di lui Domenico Martino secondo e Riccardo Gattuso terzo, entrambi in forza al cd nuovi orizzonti di Reggio Calabria.

Durante la premiazione il presidente Cilione ha voluto ringraziare il Coni nella persona del Delegato provinciale di Crotone Andrea Esposito sempre disponibile e attento alle esigenze degli sportivi ed il padrone di casa, il Presidente della Lega Navale Gianni Liotti, per aver concesso l’utilizzo degli accoglienti spazi della Lega Navale.

L’appuntamento è per il prossimo anno con la seconda edizione della Coppa Città di Crotone con la certezza che quest’ultima, presto rientrerà fra le gare più partecipate del circuito nazionale F.I.D.