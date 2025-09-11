Le forze politiche del centrosinistra cutrese si sono riunite in un incontro partecipato e costruttivo, con l’obiettivo comune di avviare un percorso condiviso per il rilancio della Regione. Un confronto aperto, animato dalla volontà di superare frammentazioni e di costruire un campo largo capace di rispondere alle reali esigenze dei cittadini.

Durante la serata, è emersa con forza la necessità di dare una svolta concreta in un contesto regionale segnato da gravi criticità:

* una sanità al collasso, con tempi di attesa insostenibili per visite ed esami,

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

* infrastrutture ferme e trasporti inefficienti,

* promesse pubbliche non mantenute,

* una narrazione politica che non corrisponde alla realtà vissuta quotidianamente dai calabresi.

In questo quadro, le forze del centrosinistra hanno individuato in Pasquale Tridico la figura giusta per guidare il cambiamento. Economista, già presidente dell’INPS, Tridico rappresenta competenza, visione e radicamento territoriale. La sua candidatura alla Presidenza della Regione Calabria è stata accolta con entusiasmo e convinzione, come simbolo di una nuova fase politica fondata su serietà, inclusione e progettualità.

Non bastano gli slogan, servono soluzioni. La Calabria ha bisogno di un progetto vero, che metta al centro le persone, i territori e i diritti, questo è il punto di partenza su cui di tutti i partecipanti.

Il centrosinistra è pronto a costruire, insieme ai cittadini, un’alternativa credibile e concreta. Con Tridico, la Calabria può tornare protagonista.