Crotone, 11 settembre 2025 – Questa mattina, presso la sede della Provincia di Crotone, il presidente Sergio Ferrari ha ricevuto il nuovo Comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Pierfrancesco Bertini.

All’incontro hanno preso parte anche il Tenente Colonnello Giuseppe Campobasso e il Luogotenente C.S. Francesco Greco, comandante della Tenenza di Cirò Marina, che hanno accompagnato il nuovo vertice provinciale delle Fiamme Gialle.

Durante il colloquio sono stati affrontati numerosi temi legati alla sicurezza e alla tutela del territorio crotonese, con particolare attenzione alla collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine.

Al termine dell’incontro, il presidente Ferrari ha voluto ribadire la massima disponibilità dell’Ente provinciale a sostenere il lavoro della Guardia di Finanza:

«Ho assicurato al colonnello Bertini – ha dichiarato Ferrari – la piena collaborazione e il totale sostegno della Provincia di Crotone al corpo della Guardia di Finanza, affinché la tutela e la sicurezza del nostro territorio restino sempre al centro dell’impegno condiviso di tutte le istituzioni».

Un segnale forte di cooperazione, che sottolinea ancora una volta il ruolo fondamentale della Guardia di Finanza nel garantire legalità e protezione alla comunità.