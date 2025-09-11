Colpo grosso per gli Amatori Isola Capo Rizzuto 2023, che ufficializzano il tesseramento di Carmine Leone, Fabio Ribecco, Saverio Petrocca e Roberto Ventura. Un quartetto di assoluto valore che lo scorso anno ha trascinato gli Amatori Le Castella alla conquista del doppio titolo, provinciale e regionale LND Amatori.

Con questi innesti, la società isolitana manda un segnale forte e chiaro alle avversarie: la volontà è quella di interrompere l’egemonia delle ultime stagioni, dominate proprio dai “cugini” del Le Castella, che hanno scritto pagine importanti del torneo amatori.

Negli ultimi anni il campionato LND Amatori di Crotone sta vivendo una crescita continua di interesse: non più solo competizione di puro divertimento, ma un torneo che attrae sempre più giocatori di categoria ed ex professionisti, elevando il livello tecnico e l’attenzione del pubblico.

Gli Amatori Isola C.R. 2023 vogliono così alzare l’asticella e presentarsi ai nastri di partenza come una delle pretendenti più accreditate al titolo, con l’obiettivo dichiarato di riportare lo scudetto amatoriale dall’altra sponda di Isola Capo Rizzuto.

Il campionato si preannuncia dunque entusiasmante, con una sfida nella sfida tutta “isolitana” e con il resto delle formazioni pronte a recitare il ruolo di outsider.