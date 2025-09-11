Premio al merito “Dodò Gabriele”

Quarta edizione

Il 20 settembre 2025 alle ore 10.00 presso l’Aula Magna del Polo Tecnico Professionale “Barlacchi – Lucifero” in via Carducci a Crotone si terrà la quarta edizione del Premio al merito “Dodò Gabriele”

L’Associazione “Dodò Gabriele”, nella ricorrenza del sedicesimo anni versario della scomparsa di Domenico Gabriele stroncato a undici anni per mano della ‘ndrangheta, organizza la quarta edizione del Premio al merito “Dodò Gabriele”.

In questa quarta edizione vogliamo celebrare la memoria di Dodò pre miando pubblicamente alcuni sacerdoti per il loro impegno contro l’illegalità, la corruzione, le mafie.

Uomini di chiesa che vivono appieno il loro compito di annunciare il Vangelo e difendere i deboli, promuovere la giustizia e la solidarietà, contro ogni forma di prepotenza e di prevaricazione. E che ci ricordano che l’oppo sizione al crimine organizzato non è un’opzione facoltativa, ma non una ne cessità ovvia per chi predica il Vangelo.

Sarà anche l’occasione per ricordarci che tutti, cristiani e non cristiani, abbiamo il dovere di impegnarci nella costruzione di un mondo migliore libero dalle mafie.

Nella stessa giornata, alle ore 18.00, sarà celebrata una Santa Messa in memoria presso la chiesa di Santa Rita.