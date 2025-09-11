Su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi, la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione di un progetto dedicato alla prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno dell’uso precoce di sostanze stupefacenti da parte dei giovanissimi.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione di affrontare con determinazione una problematica che coinvolge sempre più giovani in età preadolescenziale e adolescenziale, attraverso azioni concrete di prevenzione, informazione e coinvolgimento della comunità educante.

E’ un dato allarmante la diffusione del consumo di droghe in età adolescenziale, anche in fasce d’età molto precoci e rappresenta una criticità sociale che richiede risposte tempestive, coordinate ed innovative.

Un fenomeno che non solo compromette la salute e lo sviluppo armonico dei ragazzi ma incide profondamente sulle famiglie, sul sistema educativo e sull’intera comunità cittadina.

“È nostro dovere agire in modo tempestivo e responsabile per contrastare l’accesso precoce alle droghe da parte dei più giovani. Intendiamo promuovere uno stile di vita sano in coerenza con i principi sanciti dalla Carta Europea dei diritti dei Giovani e dalle politiche nazionale di salute pubblica. Il progetto che stiamo definendo in queste ore si propone di fare informazione e prevenzione ma anche educare, sostenere e favorire la creazione di una rete tra istituzioni, scuola e famiglie. L’obiettivo è offrire ai nostri ragazzi una maggiore conoscenza del fenomeno tra dati e storie reali e un ambiente più sicuro, consapevole e protetto, dove possano crescere con fiducia nel futuro.” dichiara l’assessore Pollinzi.

Ulteriori dettagli operativi del progetto saranno resi noti nelle prossime settimane, con la presentazione ufficiale del piano di interventi.