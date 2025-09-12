Rush finale per i lavori di riqualificazione urbana lungo la storica Discesa Conigliera, uno degli accessi più suggestivi alla città antica.

L’impresa incaricata ha comunicato che entro la fine del mese sarà completata la posa della nuova pavimentazione, restituendo così la piena viabilità al tratto che attraversa l’antica porta di mare della vecchia Crotone.

L’intervento, di particolare delicatezza tecnica, ha richiesto un’attenta gestione a causa della complessità del sottosuolo, caratterizzato da una fitta rete di sottoservizi stratificatisi nel tempo all’interno di uno spazio molto limitato, appena cinque metri di larghezza.

Nel corso dell’esecuzione, gli uffici comunali hanno ulteriormente affinato il progetto, introducendo una soluzione innovativa: tutte le pavimentazioni saranno realizzate con materiali drenanti, senza gettate cementizie, al fine di migliorare la gestione delle acque piovane e contribuire alla difesa idraulica del quartiere Marina – San Leonardo.

L’Amministrazione comunale, il Dirigente e i Tecnici dell’Unità Operativa Complessa Antica Kroton esprimono la propria attenzione verso la comunità scolastica del plesso Principe di Piemonte, per la quale è necessario mantenere alcune limitazioni alla circolazione fino al completamento dei lavori

Si assicura che ogni scelta è stata orientata a garantire la qualità dell’intervento, che valorizzerà ulteriormente il contesto storico e architettonico di Discesa Conigliera, contribuendo al decoro urbano e alla tutela del patrimonio cittadino.