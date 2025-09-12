POTENZA: Alastra; Adjapong (23’st Novella), Bachini (5’st Riggio), Camigliano, Balzano; Felippe (5’st Siatounis), Castorani, Erradi; Petrungaro (5’st Bruschi), Anatriello, D’Auria (38’st Schimmenti). A disp.: Cucchietti, Guiotto, Rocchetti, Mazzeo, De Marco, Maisto, Bura, Selleri, Gabriele. All. De Giorgio
CROTONE: Merelli; Andreoni (34’st Leo), Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Vinicius (40’st Calvano), Sandri (22’st Gallo); Zunno, Gomez, Maggio (34’st Stronati), Murano (34’st Perlingieri). A disp.: Martino, Sala, Piovanello, Marazzotti, Berra, Groppelli, Cocetta, Vrenna, Bruno. All. Longo
ARBITRO: Lovison di Padova
MARCATORI: 21’pt e 1’st Gomez (C), 29’pt Zunno (C), 40’pt e 9’st D’Auria (P), 26’st Novella (P)
AMMONITI: Leo (C), Anatriello (P)
