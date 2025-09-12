Sono stati affidati i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale in via Giovanni Falcone e via San Francesco.

Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise.

L’intervento, che rientra nel più ampio piano di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie cittadine, ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la qualità della circolazione veicolare e pedonale.

Via Giovanni Falcone è una delle arterie principali di accesso al centro città mentre via S. Francesco è una delle principali traverse che mette in collegamento due delle strade più importanti del centro urbano, via XXV Aprile e corso Mazzini.

Le due riqualificazioni contribuiranno al miglioramento complessivo della viabilità cittadina.

I lavori, che prevedono un investimento finanziario di 157.520 euro consisterano nella fresatura del manto esistente, nella sistemazione delle eventuali criticità strutturali e nella stesura di un nuovo tappetino d’usura ad alta resistenza.

Prevista la sistemazione di pozzetti e caditoie e verranno sistemati e rimessi in quota i tratti cordonati.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

È prevista anche la sistemazione della segnaletica orizzontale a fine lavori.

“L’affidamento di questi lavori rappresenta un altro passo concreto nella direzione della riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria cittadina. Via Falcone e via San Francesco sono arterie importanti per la mobilità locale e necessitavano di un intervento risolutivo che attueremo” dichiara l’assessore Parise