Crotone torna a correre e a vivere la città con un nuovo grande evento all’insegna dello sport, della salute e della solidarietà. Domenica 26 ottobre 2025, Piazza Pitagora sarà il cuore pulsante della “Strasalute – Memorial Santo Facino”, manifestazione promossa dalla ASD SAKRO-Scuola Atletica Krotoniate, Agora’Kroton, LILT-Lega Italiana Lotta ai Tumori sez di Crotone, Rotaract Club di Crotone, ASD Kroton Sport&Social, con il contributo di Comune di Crotone e il patrocinio della Provincia di Crotone, della Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Regionale Calabria e del CONI Calabria.

Un giorno di festa che unirà cittadini, sportivi, famiglie e bambini con due momenti sportivi distinti ma complementari:

Memorial Santo Facino – Partenza ore 15:30

Strasalute – Partenza ore 16:15

Il raduno per i partecipanti è fissato alle ore 14:30 in Piazza Pitagora, punto di partenza e arrivo del percorso che attraverserà alcune delle vie più suggestive della città: Via Mario Nicoletta (incrocio Via Di Vittorio), Piazza Caputi, Via Giovanni Paolo II e ritorno in Piazza Pitagora.

Nella competitiva, i primi assoluti classifica maschile e femminile i verranno premiati col prestigioso premio Strasalute ideato e realizzato dal celebre Maestro Orafo Gerardo Sacco.

L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita, la prevenzione e l’attività fisica come strumenti di benessere, senza dimenticare la dimensione sociale e solidale. Accanto allo sport, infatti, verranno rilanciati i valori della comunità e dell’impegno civile, con il sostegno di una rete di associazioni, enti ed aziende che sin dal mattino darà vita al Villaggio della Salute presso i cui stand i cittadini potranno incontrare specialisti dell’ambito sanitario, accedere a screening, fruire di informazioni e servizi legati a Sport, Salute e Benessere. <<La Strasalute è molto più di una corsa – dichiarano gli organizzatori – è un’occasione per riscoprire la bellezza di muoversi insieme, condividere energie positive e ricordare l’importanza della salute e della prevenzione. Con la corsa non competitiva “Santo Facino”, inoltre, per il terzo anno di fila si vuole ricordare un uomo, apprezzato dalla comunità locale, che ha rappresentato pienamente l’appartenenza alle radici culturali e storiche di Crotone».

Per scoprire i dettagli, gli ospiti, le info le modalità di partecipazione vi invitiamo a seguire la pagina Facebook dell’evento: