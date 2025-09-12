Domenica 14 settembre, nell’ambito dell’iniziativa “Mettiamo in Moto la Cultura – 8 Gite Sociali alla riscoperta del territorio calabrese”, il Moto Club Crotone Ugo Gallo organizza una Gita Sociale a Morano Calabro (CS), borgo storico rinomato per le sue architetture medievali e i panorami sul Parco Nazionale del Pollino.

Il ritrovo è fissato alle ore 08:30 in Piazza Pitagora a Crotone, con partenza in moto alle ore 09:00 lungo un percorso panoramico tipico del territorio calabrese.

A Morano Calabro i partecipanti visiteranno la Collegiata di Santa Maria Maddalena e il Museo di Arte Sacra (Cappella del Carmine), per poi proseguire con una passeggiata nel centro storico e nel Rione San Nicola, che custodisce le principali chiese del borgo. La pausa pranzo è prevista alle ore 13:30 presso l’Agriturismo La Cantina, mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, il programma prevede la visita al Castello Normanno-Svevo, al Centro Studi Naturalistici del Pollino “Il Nibbio” e al Belvedere del Borgo, punto panoramico di grande suggestione. La partenza per il rientro a Crotone è fissata per le ore 17:00.

A partire da questa Gita Sociale, le Gite Sociali “Mettiamo in Moto la Cultura” assumeranno il co-titolo “Memorial Giovanni Vrenna – Un cuore su due ruote”, evento annuale di beneficenza dedicato alla memoria del socio storico del Club Giovanni Vrenna, per ricordare il suo impegno nel Moto Club, la passione per le due ruote e i valori di amicizia, lealtà e solidarietà che ha sempre trasmesso. L’iniziativa è riservata esclusivamente ai Soci del Moto Club.