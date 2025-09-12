La Parrocchia San Nicodemo Abate di Cirò Marina organizza un pellegrinaggio di tre giorni nei luoghi di San Pio, San Matteo Apostolo e della Beata Vergine Maria. L’appuntamento è fissato per il 13, 14 e 15 ottobre 2025, con partenza da Piazza Kennedy a Cirò Marina.

Il programma prevede un intenso itinerario spirituale e comunitario:

Primo giorno (13 ottobre): partenza alle ore 5:00 da Cirò Marina con sosta lungo il percorso; arrivo a San Giovanni Rotondo, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio tempo libero per la visita al Santuario di San Pio, cena e pernottamento.

Secondo giorno (14 ottobre): giornata interamente dedicata a San Pio, con Santa Messa, Via Crucis e momenti di preghiera. Dopo il pranzo in hotel, nel pomeriggio visita al Santuario di San Matteo Apostolo a San Marco in Lamis. In serata rientro in hotel, cena ed escursione nel centro del paese.

Terzo giorno (15 ottobre): partenza per Pompei con sosta pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Santuario della Beata Vergine Maria, quindi proseguimento del viaggio e rientro a Cirò Marina.

Il costo complessivo del pellegrinaggio è di 210 euro (con supplemento di 20 euro per camera singola). Le prenotazioni sono obbligatorie e il saldo deve essere effettuato entro il 20 settembre 2025.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare Maria Anania al numero 339 8260389.

Un’occasione di fede, condivisione e preghiera che unirà i fedeli della comunità di Cirò Marina in un cammino spirituale verso alcuni dei luoghi più significativi della devozione cattolica.