TORRE MELISSA – Era prevista per il prossimo 3 ottobre 2025 l’inaugurazione del monumento (stele) dedicato alle vittime della S.S. 106, promosso dal Movimento V.I.T.A. Pro S.S. 106 guidato dal presidente Ferdinando (Nando) Amoruso. La cerimonia si sarebbe dovuta svolgere nell’ex area Palazzo Mangeruca, sulla S.S. 106 a Torre Melissa, alla presenza di autorità civili, militari e religiose.

Per sopraggiunti motivi istituzionali, tuttavia, l’inaugurazione è stata ufficialmente rinviata a nuova data da destinarsi, che sarà comunicata successivamente dall’organizzazione.

Il monumento nasce come simbolo di memoria e monito, per ricordare le troppe vittime che hanno perso la vita lungo la Strada Statale 106, tristemente nota come “strada della morte”. L’iniziativa intende rappresentare non solo un momento di raccoglimento per i familiari, ma anche un richiamo concreto alla necessità di interventi strutturali e di sicurezza.

Alla cerimonia, già annunciata, avrebbero preso parte il Prefetto di Crotone S.E. Franca Ferraro, il Questore Renato Panvino, il Vescovo di Crotone-Santa Severina S.E.R. Alberto Torriani, il Comandante provinciale dei Carabinieri Col. Raffaele Giovinazzo, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Col. Pier Francesco Bertini, e il Sindaco di Melissa Avv. Luca Mauro.

Il Movimento V.I.T.A. assicura che la manifestazione si terrà non appena saranno superati gli ostacoli di carattere istituzionale che ne hanno determinato il rinvio, confermando la volontà di dare alla comunità un luogo di memoria e riflessione.

Libero Contributo

Costruzione stele commemorativa / monumento ai caduti vittime S.S. 106

Ferdinando (Nando) Amoruso

Con alto senso di umiltà chiedo, a nome mio personale e della Parrocchia Sant’Antonio di Cirò Marina, un piccolo ma grande gesto di solidarietà attraverso un contributo con l’IBAN qui sotto menzionato.

Tale contributo sarà destinato alla costruzione di un monumento (Stele) per commemorare le tante vittime della S.S. 106, che sorgerà nell’area ex Palazzo Mangeruca, nel comune di Torre Melissa.

IBAN intestato a:

Parrocchia Sant’Antonio di Padova

IT55T0329601601000067558349

Banca Fideuram