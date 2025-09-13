Cirò Marina – Dopo tanti anni di lavoro al nord, Dino Scerra è tornato nella sua città natale per investire nel territorio e aprire una nuova attività. L’8 settembre 2025 ha inaugurato ufficialmente “Meglio Sfuso”, il punto vendita di detersivi alla spina e non solo, situato in piazza Filottete 12.

In pochi giorni dall’apertura, il negozio ha già attirato curiosi e clienti, incuriositi da un format che coniuga risparmio, qualità e rispetto per l’ambiente. Il principio alla base è semplice: meno rifiuti e più risparmi. I prodotti sfusi costano fino al 50% in meno rispetto ai detersivi in flacone di marca e permettono di ridurre sensibilmente l’uso di plastica, in piena coerenza con la regola delle 3R: Riusa – Riduci – Ricicla.

L’offerta spazia tra detersivi per la casa e per uso professionale, realizzati con formule ecologiche, biodegradabili e sicure. Prodotti studiati per essere efficaci e, allo stesso tempo, ridurre l’impatto ambientale e le emissioni di CO2.

Con “Meglio Sfuso”, Dino Scerra porta a Cirò Marina non solo un’attività commerciale, ma anche un messaggio di sostenibilità e innovazione, diventando un punto di riferimento per chi vuole unire convenienza e qualità nel rispetto dell’ambiente.