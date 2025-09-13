Il Presidente del Consiglio Comunale di Melissa, Cataldo Maltese, ha convocato in seduta straordinaria ed urgente il Consiglio Comunale per il giorno 15 settembre 2025 alle ore 18:00, presso il plesso scolastico di via Provinciale Sud.

All’ordine del giorno figurano due punti di rilevante importanza per la comunità:

Nota della Dirigente Scolastica dell’11 settembre 2025 (prot. n. 8946), avente ad oggetto la richiesta di attivazione del servizio scuolabus per il trasferimento di alunni tra plessi scolastici. Il Consiglio sarà chiamato a deliberare in merito a questa richiesta, che riguarda direttamente la gestione e l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico. Risposta all’interrogazione del consigliere di minoranza sul tema del dimensionamento scolastico e sulle attività dell’Amministrazione Comunale in merito.

L’argomento, che interessa numerose famiglie del territorio, si inserisce nel contesto delle recenti discussioni regionali e nazionali sul riordino e la riorganizzazione degli istituti scolastici, con particolare riferimento alla garanzia del diritto allo studio e alla qualità dei servizi per studenti e genitori.

Nel caso di mancata validità della prima convocazione, la seduta si terrà in seconda convocazione il giorno 16 settembre 2025 alle ore 18:00.

La comunicazione, inviata ai consiglieri comunali e trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Crotone e alla Stazione dei Carabinieri di Torre Melissa, conferma la volontà dell’Amministrazione di affrontare tempestivamente questioni che toccano da vicino la comunità scolastica e l’intero territorio.