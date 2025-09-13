Il partito Libertà è Democrazia si arricchisce di una nuova realtà territoriale: a Melissa prende ufficialmente avvio il Coordinamento cittadino, che sarà guidato dall’architetto Antonio Amodeo. Una scelta che testimonia la crescente attenzione verso il territorio crotonese e la volontà di valorizzare l’impegno delle persone per bene che intendono mettersi al servizio della comunità.

Il Coordinamento provinciale di Crotone rivolge ad Amodeo e a tutto il gruppo melissese un caloroso augurio di buon lavoro, certi che il nuovo percorso possa rafforzare la presenza del partito e promuovere un modello di partecipazione politica fondato sulla condivisione, sulla responsabilità e sui valori della dottrina sociale.”

«La nascita del Coordinamento cittadino di Melissa – dichiara Alberto Vallone, coordinatore regionale di Libertà è Democrazia – è un segnale forte e positivo: sempre più cittadini avvertono il bisogno di dare il proprio contributo alla vita politica. La nostra forza sta proprio nelle persone per bene che, senza interessi personali, scelgono di mettere a disposizione competenze e passione per il bene comune».

Sulla stessa linea l’intervento di Giancarlo Affatato, coordinatore nazionale: «La politica, per essere credibile, deve tornare ad essere uno strumento di servizio e non di privilegio. Per questo il nostro partito cresce laddove nascono comunità attive, capaci di condividere valori e obiettivi ispirati alla dottrina sociale della Chiesa. A Melissa parte un cammino che ci rende orgogliosi e che rafforza tutta la nostra comunità nazionale».

“Con l’avvio del Coordinamento cittadino di Melissa, Libertà è Democrazia conferma il proprio radicamento nella provincia di Crotone e rilancia con forza il suo impegno a costruire una politica nuova, partecipata e fondata sui valori autentici della solidarietà, della libertà e della democrazia.”.

Fabio Bruno Pisciuneri

Coordinatore Provinciale Crotone

Libertà è Democrazia

