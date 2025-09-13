Oggi, sabato 13 settembre 2025 alle ore 18.00, sarà inaugurata ufficialmente la riqualificazione di Via Taverna, una delle arterie principali della città. I lavori, avviati il 9 ottobre 2024 e finanziati con decreto interministeriale del 18 luglio 2022 dai Ministeri dell’Interno e dell’Economia e Finanze, si sono conclusi in meno di un anno, con un investimento complessivo di 1.790.000 euro.L’intervento ha riguardato la completa bitumazione della carreggiata, la realizzazione della nuova rete di illuminazione pubblica, il potenziamento della rete fognaria e la sistemazione dei marciapiedi, restituendo così ai cittadini una strada moderna, sicura e funzionale.

La riqualificazione di Via Taverna era stata annunciata dal Sindaco Sergio Ferrari già nel novembre 2023 come uno dei punti fondamentali per la mobilità urbana e la sicurezza stradale, vista la sua centralità come collegamento tra diverse aree del centro abitato e la zona sud della città.

A gennaio 2024, il Consiglio comunale aveva approvato in maniera definitiva il progetto, insieme ad altri interventi strategici come l’ampliamento del cimitero comunale, confermando la volontà dell’amministrazione di investire in infrastrutture di primaria importanza per la comunità.

L’inaugurazione di oggi rappresenta dunque un momento significativo per la città di Cirò Marina: non solo perché i lavori si sono conclusi in tempi record, ma anche perché restituiscono alla collettività una strada fondamentale completamente rinnovata, segno tangibile di efficienza amministrativa e capacità di gestione dei fondi pubblici.

La cerimonia, che si terrà alle ore 18.00, vedrà la presenza delle autorità comunali e dei cittadini, che potranno percorrere per la prima volta la nuova Via Taverna, simbolo di una città che guarda al futuro con infrastrutture moderne e sostenibili.