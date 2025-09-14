L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone informa che, a partire dalle ore 08:00 di domani, 14 settembre 2025, il servizio di Continuità Assistenziale del Comune di Pallagorio sarà temporaneamente sospeso.

La decisione si rende necessaria poiché l’edificio che ospita il servizio è attualmente interessato da lavori per la realizzazione della nuova Postazione di Emergenza Territoriale e, durante il cantiere, non può essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Inoltre, nel territorio comunale non sono stati individuati immobili adeguati da adibire a sede provvisoria.

Per questo motivo, il servizio sarà garantito nelle postazioni dei Comuni limitrofi di Verzino, Umbriatico, Carfizzi e San Nicola dell’Alto, così da assicurare comunque la continuità dell’assistenza ai cittadini.

L’ASP, in raccordo con il SUEM 118, ha predisposto tutte le misure necessarie per far fronte a eventuali situazioni di urgenza ed emergenza, e rassicura la popolazione sulla natura temporanea di questo provvedimento, che resterà in vigore solo fino al completamento dei lavori.