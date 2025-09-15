Dal 10 al 13 settembre la Rari Nantes Auditore Crotone è stata tra le squadre protagoniste del Waterpolo Festival di Ostia, prestigiosa manifestazione nazionale che ha riunito le migliori 24 squadre Under 12 d’Italia. Un evento che, più che una competizione, è stata una vera e propria festa della pallanuoto e dello sport, capace di unire ragazzi, famiglie e società sportive di tutta la penisola.

Gli squaletti crotonesi, guidati da mister Giammarco Fusto e Bruno Ciligot, hanno difeso con orgoglio i colori della Calabria, conquistando due vittorie e chiudendo al 19° posto in classifica generale. Un risultato di valore, raggiunto in un girone particolarmente difficile, che conferma i progressi tecnici e caratteriali del gruppo.

Il torneo ha regalato ai nostri giovani atleti anche momenti indimenticabili: dalla possibilità di confrontarsi con squadre che hanno fatto e continuano a fare la storia della pallanuoto italiana, tra i presenti i vertici della Fin e figure di spicco come il Commissario Tecnico della Nazionale maggiore Sandro Campagna, oltre che numerosi campioni del passato, del presente… e del futuro.

Se il piazzamento porta con sé soddisfazione, ciò che resta davvero è l’esperienza di crescita. La pallanuoto, come ogni sport di squadra, insegna a condividere sacrifici, rispettare le regole, collaborare per un obiettivo comune e affrontare le difficoltà con coraggio. Valori che, giorno dopo giorno, contribuiscono a formare non solo atleti, ma giovani uomini e donne consapevoli, resilienti e pronti a mettersi in gioco.

La Rari Nantes Auditore Crotone guarda con orgoglio a questo traguardo, certa che le emozioni vissute a Ostia saranno un prezioso tassello nel percorso sportivo ed educativo dei nostri ragazzi. Un percorso che, passo dopo passo, rafforza il legame tra società, famiglie e territorio, e ribadisce l’importanza dello sport come scuola di vita.

Questi i ragazzi che hanno preso parte al Waterpolo Festival: Aldo Adamo, Paolo Battaglia, Luca Dattoli Codispoti, Davide Locanto, Alessandro Marrazzo (capitano), Michele Marrelli, Ivan Martina, Francesco Mazzei, Roberto Montalcini, Sebastian Morabito, Sergio Paturzo, Valerio Paturzo, Francesco Pugliese, Tommaso Tucci, Fernando Vittimberga.