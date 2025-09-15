Mercoledì prossimo, 17 settembre, alle ore 10.30, l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone inaugurerà ufficialmente il nuovo reparto di dialisi di Mesoraca, alla presenza del Commissario Straordinario Monica Calamai, del Direttore Sanitario Luigi Rossi e del Primario di Nefrologia Giuseppe Coppolino.

Il reparto, già operativo dalla fine di maggio, è il risultato di un importante intervento di ristrutturazione che lo ha reso moderno e all’avanguardia nei servizi e nelle dotazioni.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Con la sua posizione interna, Mesoraca rappresenta un punto strategico per garantire cure specialistiche di prossimità. Grazie al nuovo reparto, i pazienti non saranno più costretti a spostarsi verso il capoluogo provinciale, riducendo disagi e migliorando la qualità della vita. Il nuovo servizio rappresenta così un passo decisivo per il rafforzamento della sanità territoriale, assicurando equità di accesso alle cure, riduzione dei tempi di percorrenza e un miglioramento della continuità assistenziale.

Si invita la stampa a partecipare all’inaugurazione ufficiale per documentare l’evento e raccogliere le testimonianze delle autorità e del personale sanitario.