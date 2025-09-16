Trent’anni sono un traguardo che racconta molto più di una semplice storia sportiva. Sono il segno tangibile di una comunità che ha creduto nei valori della competenza, dell’educazione, della formazione, della passione e della costanza.

L’ASD Polisportiva Punta Alice festeggia oggi i suoi 30 anni di attività, tre decenni durante i quali centinaia di bambini e ragazzi hanno trovato nello sport un’occasione di crescita personale e collettiva.

Dal calcio alla pallavolo, dal basket ad altre esperienze di socialità, la Polisportiva non ha mai smesso di formare giovani atleti e cittadini, trasmettendo le regole del gioco ma anche quelle della convivenza civile, con uno stile riconosciuto e apprezzato in tutto il territorio calabrese.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie a persone che hanno scelto di donare tempo, energie e professionalità alla società. Dirigenti, allenatori, collaboratori e volontari che hanno garantito serietà e competenza, riconosciute anche attraverso la formazione diretta presso organismi ufficiali come FIGC, FIPAV e FIP. Una preparazione che testimonia l’impegno costante nel mettere sempre i ragazzi al centro del progetto educativo e sportivo.

Nel tempo non sono mancati riconoscimenti ufficiali, premi e attestati che hanno consacrato il valore del lavoro svolto dalla Polisportiva. Ma la soddisfazione più grande resta l’aver visto diversi giovani del territorio cirotano, cresciuti nei campi della Punta Alice, approdare a società sportive di alto livello e campionati nazionali, portando con sé il bagaglio tecnico ed educativo ricevuto in questa famiglia sportiva. Atleti che, con le loro carriere e con l’apprezzamento ricevuto da pubblico e addetti ai lavori, sono diventati motivo di orgoglio non solo per la società ma per l’intera comunità.

Certo, non sempre tutti hanno compreso fino in fondo la portata di questo cammino. Ma i numeri e i volti raccontano meglio di qualsiasi parola la realtà: sfidiamo chiunque a trovare un cittadino che, in trent’anni, non abbia avuto almeno un familiare a calcare i campi della Polisportiva Punta Alice. Una presenza così diffusa che, più che una società sportiva, è diventata un punto di riferimento educativo e sociale per l’intero territorio.

Un ringraziamento sincero va a tutti coloro che, anno dopo anno, continuano a credere nei valori proposti dalla Polisportiva: quelli del rispetto, della socialità e della passione condivisa. È anche grazie a loro che questo rapporto, basato sulla fiducia reciproca, si rinnova con forza da tre decenni, superando mode passeggere e restando saldo nel tempo.

Oggi, celebrando i suoi 30 anni di attività, l’ASD Polisportiva Punta Alice non festeggia soltanto un anniversario, ma conferma un patrimonio di esperienze, amicizie e successi che continueranno a crescere, con la stessa passione di sempre, per molti anni ancora.

Nel frattempo sono aperte le iscrizioni alla stagione sportiva 2025/2026.