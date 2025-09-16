Cirò Marina – Un nuovo spazio dedicato ai giovani e alla comunità apre ufficialmente le sue porte a Cirò Marina. Venerdì 19 settembre 2025, alle ore 17:00, si terrà l’inaugurazione del Centro Aggregazione Giovanile Polivalente “Lasciatraccia”, promosso dal Comune di Cirò Marina – Servizi alla Persona e gestito dalla Cooperativa Sociale “Un mondo a colori”.

L’evento sarà arricchito dal convegno dal titolo “Il ruolo dei centri di aggregazione nel mondo giovanile”, un momento di confronto e riflessione sulla funzione sociale ed educativa di queste realtà per lo sviluppo delle nuove generazioni.

Dopo i saluti istituzionali della dott.ssa Alessandra Calabretta, responsabile del CAG Lasciatraccia, e del sindaco Sergio Ferrari, interverranno numerosi ospiti ed esperti del settore.

Il convegno sarà moderato dal dott. Giuseppe Pipita, direttore del quotidiano Il Crotonese, e vedrà la partecipazione di:

dott.ssa Maria Natalina Ferrari, dirigente dei Servizi Sociali del Comune/Ambito di Cirò Marina;

dott. Nicodemo Mingrone, direttore ASP Cirò Marina;

prof.ssa Graziella Spinali, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. T. Casopero – Filottete”;

prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino, dirigente dell’IIS Gangale di Cirò Marina;

dott.ssa Anna Chiara Sarto, direttrice ONG Protection 4 Kids.

A concludere i lavori sarà il dott. Salvatore Bagalà, direttore dell’UOC di Neuropsichiatria infantile e adolescenza di Crotone.

Il centro “Lasciatraccia” nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio sicuro e stimolante, capace di promuovere socializzazione, inclusione e crescita personale attraverso attività culturali, educative e ricreative.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Con la sua apertura, Cirò Marina si dota di una struttura importante per i giovani e per tutta la comunità, confermando l’attenzione dell’amministrazione comunale e delle realtà sociali locali verso il futuro delle nuove generazioni.

L’inaugurazione si svolgerà presso la sede di Via San Luigi Gonzaga, 17 – Cirò Marina. Per informazioni è possibile contattare il centro al numero 379.1426372 o scrivere all’indirizzo e-mail unmondoacolori2018@libero.it.