Si è concluso domenica 14 settembre, presso il Circolo Tennis Sporting Club Crotone, il torneo FITP di Terza e Quarta Categoria Maschile e Femminile di Tennis, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti e un livello di gioco di grande qualità.

Sempre ottima la partecipazione del pubblico, accorso sin dalle fasi iniziali agli avvincenti incontri, molti dei quali decisi solamente al terzo set con il long tie-break a 10 punti. Da sottolineare anche la presenza di numerosi under 16 molto promettenti, segno della vitalità del vivaio tennistico calabrese e locale.

Nella finale maschile, Piervincenzo Madeo ha superato Giuseppe Perri con il punteggio di 6/3 6/2, al termine di un incontro avvincente e ben giocato da entrambi gli atleti. Nel femminile, invece, la vittoria è andata a Roberta Tedesco, che si è imposta contro Manuela Cimino, costretta purtroppo al ritiro per infortunio durante il match.

Il torneo ha messo in evidenza anche il percorso di Domenico Pitingolo, autore di una serie di 5 vittorie consecutive che lo hanno portato fino alla semifinale, dove si è arreso proprio al vincitore Madeo. Grazie a questo brillante cammino, Pitingolo ha conquistato l’accesso alla Terza Categoria, confermandosi tra le giovani promesse del circolo.

Il presidente dello Sporting Club Crotone, Salvatore Scalise, ha espresso soddisfazione per la manifestazione: “Questo torneo conferma la vivacità del nostro circolo e la crescita delle nostre giovani leve, frutto del lavoro degli istruttori e dello staff che ogni giorno mettono passione e professionalità al servizio dello sport”.

Quest’ultima manifestazione prosegue un 2025 ricco di successi per lo Sporting che grazie all’impegno dei Soci, del Direttivo, degli Istruttori e degli atleti con i loro sacrifici in allenamento, ha riportato a Crotone il blasone di una formazione che disputerà la serie C maschile di Tennis.

Un ringraziamento speciale va ad Antonio Cimino per l’organizzazione dell’evento e al giudice arbitro Raffaele Montesanto per la gestione tecnica delle gare. La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione del delegato provinciale FITP Calabria Antonio Meleleo, testimonianza della vicinanza della Federazione al movimento tennistico crotonese.

Lo Sporting Club Crotone si conferma così punto di riferimento per il tennis calabrese e locale, con l’impegno a promuovere eventi di qualità e a valorizzare i propri atleti, proiettandosi già verso i prossimi appuntamenti sportivi e agonistici della nuova stagione.