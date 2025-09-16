[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

In occasione del primo giorno di scuola, la Polizia di Stato rivolge un affettuoso augurio di buon inizio anno scolastico a tutti gli studenti, alle famiglie, agli insegnanti e al personale scolastico.

Un momento speciale, quello del ritorno fra i banchi di scuola, che segna una nuova tappa di crescita, conoscenza e condivisione. Un momento che riguarda anche la Polizia di Stato che ogni giorno è al fianco dei cittadini e, in particolare dei più giovani, per garantire sicurezza e legalità.

A simboleggiare questo legame, oggi condividiamo l’immagine di una collega che, prima di iniziare il proprio turno di servizio, accompagna la propria figlia al suo primo giorno di scuola. Un gesto semplice ma carico di significato: dietro ogni divisa ci sono persone, madri e padri, che vivono le stesse emozioni, speranze e preoccupazione di ogni genitore.

Ai bambini e ai ragazzi, il nostro invito è quello di affrontare con entusiasmo questo nuovo anno scolastico, con la curiosità di chi vuole imparare e con la consapevolezza di poter contare sempre sulle Istituzioni.