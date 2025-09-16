Grazie a un progetto strategico avviato dall’ amministrazione guidata dall’ex Sindaco Salvatore Migale, ottenuto sul programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013 dal Comune di Cutro per un importo di 2,5 milioni di euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’edificio scolastico di piazza Di Bona.

Si tratta di uno dei più importanti finanziamenti in ambito scolastico che il Comune di Cutro abbia mai ottenuto, un risultato di grande valore, reso possibile grazie alla competenza e alla professionalità dell’ingegnere Ottavio Rizzuto, che ha curato in prima persona la progettazione e l’iter tecnico amministrativo, permettendo all’Ente di raggiungere questo traguardo storico.

Il lungo iter istituzionale ha visto il contributo di diverse amministrazioni: avviato sotto la guida dell’ex Sindaco di Salvatore Divuono, proseguito con l’impegno dei Commissari Prefettizi, la realizzazione dell’opera è avvenuta durante l’amministrazione dell’ex Sindaco Antonio Ceraso. Un chiaro esempio di come la collaborazione e la continuità amministrativa possano generare benefici concreti per la collettività. L’intervento ha riguardato l’ efficientamento energetico, la messa in sicurezza strutturale, la riqualificazione degli spazi interni, l’installazione di un nuovo sistema di riscaldamento, l’isolamento termico e l’adozione di fonti rinnovabili.

Un particolare ringraziamento va al Commissario Prefettizio attualmente in carica, Dott. Zaccaria Sica, che con determinazione ha voluto inaugurare l’edificio in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, restituendo alla comunità un’infrastruttura moderna, funzionale e sicura.

La scuola di piazza Di Bona non rappresenta soltanto un’opera pubblica portata a termine, ma un investimento sul futuro, un bene comune che rafforza il senso di appartenenza e di fiducia nella crescita della nostra Città.

Squillace Gaetano

Lorenzano Antonio

Gia’ assessori del comune di Cutro