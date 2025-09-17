Al via la nuova stagione del Progetto Mirabilia. Parte la prima tappa, tutto pronto per la Borsa internazionale del turismo culturale e il Mirabilia Food&Drink

Il progetto speciale è stato presentato presso la Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia che ospiterà quest’anno l’evento. Eventi collaterali si svolgeranno anche a Crotone e Vibo Valentia. Si prevede l’arrivo di oltre 180 aziende del turismo e del food&drink, oltre 80 buyers internazionali.

Sono oltre 180 le aziende del settore turismo e food&drink che giungeranno a Catanzaro per la due giorni di B2B in programma il 13 e il 14 ottobre, prima tappa del progetto speciale Mirabilia, promosso da Unioncamere nazionale e 21 Camere di commercio italiane con il coordinamento tecnico-scientifico di Isnart. È la Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia ad ospitare la 13° edizione della Borsa internazionale del turismo culturale e la 9° edizione del Mirabilia Food&Drink, evento che si svolge per la prima volta in Calabria. Provenienti da tutta Italia, e in particolare dalle 21 Camere di Commercio sedi di siti Unesco “meno noti”, le aziende del settore turismo e food&drink avranno l’opportunità di entrare in contatto ed eventualmente stringere rapporti commerciali con circa ottanta buyers provenienti da oltre trenta diversi Stati europei ed esteri. Sono questi alcuni dettagli emersi durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento che si è svolto questa mattina nella sede di Catanzaro della Camera di Commercio.

Il 13 e il 14 ottobre rappresentano le giornate clou di un ricco programma che prevede eventi collaterali anche nelle province di Crotone e Vibo Valentia. I partecipanti avranno l’opportunità di apprezzare i suggestivi paesaggi che caratterizzano la Costa degli Dei e la costa ionica crotonese, tra le più rinomate destinazioni turistiche culturali calabresi, arricchiti da percorsi alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche tipiche dei territori.

A Catanzaro la due giorni di incontri B2B si svolgerà all’ente fiera “G. Colosimo”, introdotta da un convegno durante il quale esperti di settore e rappresentanti istituzionali nazionali ed esteri si confronteranno sui temi della promozione del made in Italy e sulle sfide aperte dalle nuove tecnologie e in particolare dall’intelligenza artificiale nell’ambito della valorizzazione delle destinazioni turistiche culturali. Alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa hanno partecipato il presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo, il presidente di Isnart Loretta Credaro, il consigliere di Isnart coordinatore del progetto speciale Mirabilia Angelo Tortorelli, il segretario generale f.f. della Camera di Commercio Rosario Condorelli, il senior consultant Mirabilia Vito Signati e il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

In particolare, il presidente dell’Ente camerale Pietro Falbo ha evidenziato il ruolo centrale svolto dalla Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, in qualità di Camera ospitante del primo evento del progetto speciale Mirabilia, evento di respiro nazionale che vedrà la partecipazione di aziende provenienti da tutta Italia oltre che buyers europei ed esteri, i rappresentanti di 21 Camere di Commercio e illustri esponenti istituzionali. «Ospitare questo prestigioso progetto è per me un grande onore, un risultato che cristallizza le attività sinora svolte dall’ente camerale sempre rivolte alla promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale delle tre province. Grazie a questa iniziativa le tipicità, le bellezze, le eccellenze enogastronomiche e le nostre destinazioni turistiche culturali trovano una vetrina capace di valorizzarle in una visione eco-sistemica. Voglio rivolgere un ringraziamento alla presidente di Isnart Loretta Credaro, al coordinatore del progetto speciale Mirabilia Angelo Tortorelli e al senior consultant Mirabilia Vito Signati per questa splendida opportunità».

Loretta Credaro, presidente Isnart: «Il progetto Mirabilia è un’avanguardia, un’opportunità straordinaria per trasformare il nostro patrimonio culturale in un vero e proprio motore di sviluppo capace di coniugare cultura, turismo ed enogastronomia, all’insegna della sostenibilità. Grazie alla rete delle Camere di Commercio, oggi Mirabilia diventa un ecosistema di cooperazione e una possibilità solida capace di rafforzare l’identità dei territori sedi di siti Unesco e aprire nuove occasioni di business per le imprese locali che sappiano vedere nella cultura una potente leva di sviluppo. Un’opportunità concreta come ci raccontano i dati raccolti da Isnart sull’andamento del turismo dove il 2025 si posiziona come l’anno del turismo culturale con i luoghi della cultura che hanno raggiunto un +18% rispetto all’anno precedente con oltre 205 milioni di presenze. Certamente i siti Unesco rappresentato validi attrattori, visto che 1 turista su 4 dichiara di aver visitato almeno un luogo riconosciuto patrimonio Unesco nel corso del soggiorno in Italia. Dall’evento di Catanzaro – conclude – parte una stagione nuova per disegnare un turismo che sia volano di sviluppo per i territori, ma con un respiro sempre più ampio, innovativo, inclusivo e sostenibile, consentendo così alle Camere di posizionarsi come protagoniste della governance territoriale e di parlare ai mercati internazionali con una voce autorevole».

«Quest’anno ad ospitare la Borsa internazionale del turismo culturale e il Mirabilia Food&Drink sarà la Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia» ha dichiarato il consigliere di Isnart coordinatore del progetto speciale Mirabilia Angelo Tortorelli. «Una scelta che è motivata dalle sempre più apprezzate destinazioni turistiche culturali che la Calabria, e in particolare l’area centrale della Calabria, è in grado di offrire coniugate ad una filiera enogastronomica che spicca per la qualità dei prodotti e per lo stretto legame con il territorio. Si tratta di produzioni di eccellenza che negli ultimi anni hanno ottenuto marchi e certificazioni di qualità».