14 settembre 2025 – Nel match valido per il campionato Primavera 2, Crotone e Palermo pareggiano 1-1 in uno scontro equilibrato che ha mostrato pregi e limiti di entrambe le squadre.

Tabellino

Crotone (Primavera) : Paciotti; Lo Monaco, D'Oppido, Bianchi, Adamo, Pierangeli, Vrenna (43'st Ponziglione), Fiore (15'st Troiano), Del Piano (15'st Sinopoli), Terrasi, Buonaccorsi (43'st Vannicelli). Allenatore: Corrado.

Marcatori e Cartellini

Gol :

⦁ Palermo: Nicolosi E. al 13′ del primo tempo.

⦁ Crotone: Sinopoli pareggia al 30′ del secondo tempo.

⦁ Per il Crotone: D'Oppido.

⦁ Per il Palermo: Avena e Squillacioti.

Analisi del match

Primo tempo

Il Palermo parte forte e riesce a sbloccare il risultato già al 13′ con Nicolosi E., bravo a concretizzare un’occasione. Il Crotone prova a reagire ma fatica a trovare la profondità giusta, soprattutto nel reparto offensivo. Palermo gestisce bene la manovra, mantenendo ordine in mezzo al campo e copertura difensiva.

Secondo tempo

La ripresa vede il Crotone più determinato, con cambi che danno freschezza – l’ingresso di Sinopoli risulterà decisivo. Il pareggio arriva al 30′ st con lo stesso Sinopoli, che riesce a sfruttare una occasione creata dalla squadra. Palermo soffre, ma mostra carattere nel resistere fino al fischio finale.