La Polizia Locale di Cirò Marina ha intensificato in questi giorni i controlli alla circolazione stradale su tutto il territorio comunale.

L’attività ha visto impegnati 2 equipaggi e diversi operatori, con posti di controllo mirati al rispetto del Codice della Strada.

Nel corso dell’ultima attività sono stati controllati 52 veicoli: elevate numerose sanzioni, con una sospensione di patente e 27 punti complessivamente decurtati.

Il dispositivo di sicurezza è stato fortemente voluto dal Sindaco Sergio Ferrari e dal Dirigente Anania, che hanno ribadito la volontà dell’Amministrazione comunale di garantire maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto in questo periodo caratterizzato dalla ripresa delle attività lavorative di residenti e pendolari.

Particolare attenzione è stata rivolta alla SS 106 Ionica e alle principali arterie di collegamento urbano ed extraurbano, dove il flusso veicolare risulta più intenso.

La Polizia Locale continuerà nei prossimi giorni con analoghe operazioni di prevenzione e controllo, nell’ottica di rafforzare la sicurezza stradale e la tutela dei cittadini.

