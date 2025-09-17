Un uomo, residente in Brianza, aveva noleggiato una vettura di grossa cilindrata, rendendosi poi irreperibile alla società di noleggio. Nei giorni scorsi, un incaricato della società ha contattato la Polizia Locale di Cirò Marina, segnalando che il dispositivo GPS installato sul veicolo indicava la presenza dell’auto nel territorio comunale.Gli operatori del Pronto Intervento si sono recati nell’area segnalata, riuscendo a rintracciare il mezzo. Dopo un appostamento mirato, gli Agenti hanno notato un uomo rientrare dalla spiaggia e dirigersi verso la vettura: prontamente fermato, è stato sottoposto agli accertamenti del caso.Dalle verifiche è emerso che l’auto, nonostante la denuncia di appropriazione indebita e la perdita di possesso già dichiarata dalla società, aveva percorso negli ultimi mesi diversi itinerari in Lazio, Puglia e Sicilia. Inoltre, il veicolo circolava privo di copertura assicurativa, sospesa dalla società di noleggio nella scorsa primavera.La vettura è stata quindi posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per appropriazione indebita.

Si precisa che, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria e in assenza di un accertamento definitivo di responsabilità, la persona oggetto di indagine è da ritenersi presunta non colpevole.