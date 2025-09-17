È stato pubblicato sul sito della Regione Calabria, nella sezione relativa al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, il Bando “Investimenti nei Porti per migliorare le condizioni di sbarco” a valere sul fondo Feampa 2021-2027.

Il bando ha una dotazione complessiva di oltre 2 milioni e mezzo di euro per realizzare infrastrutture nei porti pescherecci esistenti nei luoghi di sbarco e nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto sbarcato e migliorare le condizioni di operatività degli addetti nei porti.

Le operazioni finanziabili includono investimenti per ridurre il consumo di energia e migliorare l’efficienza energetica, sistemi di energia rinnovabile, infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti o nei luoghi di sbarco nuovi o già esistenti, miglioramento della tracciabilità dei prodotti e tecnologie dell’informazione (hardware).

Possono presentare domanda i Comuni gestori di porti, le Autorità portuali, titolari o gestori di porti di pesca.

Il contributo pubblico copre il 100% della spesa ammissibile, con un importo massimo per richiedente di 750 mila euro e un importo minimo di 100 mila euro.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica regionale online disponibile al seguente indirizzo: https://documentale.regione.calabria.it/portale/ a partire dal 20 settembre e fino al 31 ottobre 2025. Il bando completo è consultabile su: https://www.regione.calabria.it/bandi/bando-di-attuazione-obiettivo-specifico-1-1-azione-3-pn-feampa-2021-2027/.