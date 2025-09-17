In occasione delle elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Calabria, in programma domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025, la Prefettura di Crotone ha diffuso una circolare per informare cittadini ed enti locali sulle agevolazioni tariffarie disponibili per chi si recherà a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale.

Trasporti ferroviari

Trenitalia garantirà biglietti nominativi andata e ritorno con riduzioni fino al 60% sui treni regionali e al 70% sui treni a lunga percorrenza (Frecciarossa, Frecciargento, Intercity, Espressi). Lo sconto sarà valido dal 26 settembre al 16 ottobre 2025, dietro presentazione della tessera elettorale. Anche gli elettori residenti all’estero potranno usufruire di tariffe dedicate.

Italo Treno applicherà una riduzione del 60% sui biglietti andata e ritorno in ambienti Smart e Prima, sempre nel periodo compreso tra il 26 settembre e il 16 ottobre.

Trasporti marittimi

Agevolazioni previste anche per alcune tratte delle compagnie CIN, GNV, Grimaldi Euromed, SNS e NLG, con riduzioni su collegamenti da e per Sardegna, Sicilia e Tremiti.

Autostrade

Le società concessionarie aderenti ad AISCAT garantiranno la gratuità dei pedaggi autostradali agli elettori residenti all’estero che rientreranno in Italia per esercitare il voto, dietro esibizione della documentazione elettorale.

Trasporto aereo

ITA Airways applicherà uno sconto di 40 euro per voli nazionali di andata e ritorno con destinazione Lamezia Terme e Reggio Calabria. La promozione sarà valida per viaggi effettuati dal 28 settembre al 13 ottobre 2025, per tariffe pari o superiori a 41 euro.

La Prefettura invita i cittadini a informarsi in anticipo sulle modalità di accesso alle agevolazioni, consultando i siti ufficiali delle compagnie di trasporto.