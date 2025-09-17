Tutto pronto per l’inaugurazione del 65° Salone Nautico Internazionale di Genova, che aprirà i battenti domani, giovedì 18 settembre 2025, e proseguirà fino a martedì 23 settembre, trasformando ancora una volta la città nella capitale mondiale della nautica.

La manifestazione, organizzata da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, si svolgerà nell’area del Waterfront di Levante, cuore espositivo da oltre 200.000 metri quadrati. Oltre 1.000 imbarcazioni e circa 400 espositori provenienti da 45 Paesi daranno vita a sei giorni di esposizioni, prove in mare, conferenze e incontri tra operatori del settore e appassionati.

Il Salone sarà articolato in cinque aree tematiche: Yacht & Superyacht, Sailing World, Tech Trade, Living the Sea e Boating Discovery, offrendo una panoramica completa che spazia dalle grandi imbarcazioni di lusso alla vela, fino alla componentistica e agli sport acquatici. Attese anche oltre 200 novità assolute, tra anteprime italiane e internazionali.

Accanto all’esposizione fieristica, Genova ospiterà un fitto calendario di eventi collaterali: visite ai Palazzi dei Rolli, concerti del Festival del Mediterraneo, la tradizionale regata Millevele e mostre dedicate alla cultura del mare.

Il Salone, che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori, rappresenta non solo una vetrina internazionale per il settore, ma anche un volano economico fondamentale per la città e per la Blue Economy italiana, fiore all’occhiello del Made in Italy nel mondo.