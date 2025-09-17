Pomeriggio di paura nel comune ionico, dove un incendio ha interessato un edificio scolastico in fase di costruzione. Le fiamme, divampate dal tetto della struttura, si sono rapidamente propagate al resto del fabbricato, rendendo necessario un imponente intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone.

Sul posto sono intervenute squadre della sede centrale e del distaccamento di Petilia Policastro, supportate da una squadra proveniente dal distaccamento di Sellia Marina (CZ). In totale, oltre venti unità operative hanno preso parte alle complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

A disposizione dei soccorritori numerosi mezzi:

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

3 autopompe serbatoio (APS)

3 autobotti per il rifornimento idrico

1 autoscala

1 automezzo NBCR per l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

3 pick-up con modulo antincendio

Le attività di contrasto alle fiamme e di bonifica sono tuttora in corso, con l’obiettivo di estinguere completamente il rogo e scongiurare eventuali riprese.

Fortunatamente non si registrano feriti né danni a persone. Sul luogo dell’incendio sono presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, impegnati negli adempimenti di competenza e nella gestione della sicurezza dell’area.

L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità, trattandosi di una struttura destinata a ospitare le future generazioni di studenti del territorio.