Dal 18 al 21 settembre all’Hotel Costa Elisabeth

Cirò Marina (KR) – La città del vino e del mare diventa palcoscenico di bellezza, fascino ed eleganza. Dal 18 al 21 settembre 2025 l’Hotel Costa Elisabeth di Cirò Marina ospiterà la Finale Nazionale di “Venere d’Italia”, il concorso che ogni anno incorona la nuova reginetta italiana della bellezza.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Cirò e il sostegno di numerosi sponsor locali e nazionali, richiamerà concorrenti, addetti ai lavori, giornalisti e appassionati da tutta Italia. A contendersi lo scettro e la corona sarà un nutrito gruppo di finaliste, selezionate nel corso delle tappe regionali e interregionali che hanno animato l’estate.

A passare il testimone sarà Nicole Bolognesi, incoronata “Venere d’Italia 2024”, protagonista della locandina ufficiale della manifestazione.

Il concorso non è solo un’occasione per esaltare la bellezza femminile, ma anche un’importante opportunità di promozione per Cirò Marina e per la Calabria. La manifestazione, infatti, si propone di valorizzare il territorio attraverso la sua ospitalità, le sue bellezze naturali e le sue eccellenze enogastronomiche.

L’Hotel Costa Elisabeth, affacciato direttamente sul mare Ionio, farà da cornice a sfilate, shooting fotografici, eventi collaterali e serate di gala che culmineranno con la proclamazione della nuova Venere d’Italia 2025.

Numerosi i partner che sostengono la manifestazione: dal Gruppo Spataro a Costruzioni Morelli Pietro, passando per attività locali come Cham Farmacia di Lolita, EuroDrink, Grimilde Cosmetici, Eminence Parfum, Mood Concept Store, Gifra Colori, Angels Parrucchieri, e tanti altri che hanno deciso di legare il proprio nome a una kermesse ormai consolidata a livello nazionale.

Le iscrizioni al concorso sono gratuite e aperte: tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.venereditalia.it