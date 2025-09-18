Crotone, 14/09/2025 – L’associazione culturale Guitti Senza Carrozzone è lieta di invitare la stampa e la cittadinanza alla conferenza stampa di presentazione della III edizione de “La Palestra dell’Anima”, che si terrà giovedì 26 settembre alle ore 11:00 presso la Sala Margherita di Crotone.

Dopo il successo delle prime due edizioni, La Palestra dell’Anima torna con un programma ancora più ricco e intenso: un percorso che unisce teatro, introspezione e creatività, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti non solo strumenti artistici, ma soprattutto esperienze di crescita personale e collettiva.

I prossimi 19 e 20 settembre, si svolgeranno i primi open day che hanno registrato un’adesione straordinaria. Proprio per il grande numero di iscritti e l’entusiasmo manifestato, si è reso necessario organizzare un secondo open day nella stessa giornata del 26 settembre, a conferma del forte interesse che il progetto sta suscitando.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

La Palestra dell’Anima non è solo un laboratorio teatrale, ma una vera e propria bottega creativa, in cui ciascuno è invitato a lavorare su sé stesso, a riconoscere i propri limiti e le proprie risorse, e a trasformarli in occasioni di valore e di bellezza condivisa.

L’associazione Guitti Senza Carrozzone, da anni impegnata nella promozione culturale e sociale del territorio, conferma così il proprio ruolo di punto di riferimento per chi crede che l’arte possa essere motore di cambiamento, crescita e coesione.

Dettagli conferenza stampa