La stagione 2024/2025 della Pallavolo Crotone è ormai alle porte e porta con sé grandi novità e forti emozioni. Le “Sirene”, nome ormai affettuosamente adottato per la prima squadra femminile, si preparano ad affrontare il campionato nazionale di Serie B2 con un progetto rinnovato e ambizioso.

Il club, guidato dalla presidente Romina Pioli, ha puntato ancora una volta sul vivaio: ben sei atlete provenienti dal settore giovanile faranno il loro esordio in prima squadra. Un risultato importante che testimonia l’impegno e la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile .

Giovanissimi talenti crotonesi che, dopo i successi della scorsa stagione, sono pronte a vivere da protagoniste l’esperienza in prima squadra. Una scelta chiara e decisa, che conferma l’investimento della società nella crescita delle promesse del territorio crotonese.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

La guida tecnica è stata affidata a Mister Alfredo Argirò, storico secondo allenatore della serie B che sarà affiancato da Mister Federica Lorenzetti, un passato da giocatrice e un presente da allenatrice delle categorie giovanili.

Entrambi sono chiamati a costruire un gruppo solido e competitivo, infatti, accanto ai nuovi innesti del vivaio, la rosa si arricchisce di atlete con esperienze pregresse nella categoria B2 e di importanti riconferme capaci di dare alla squadra quel necessario bagaglio di esperienza, equilibrio e spessore tecnico .

Allora occhi puntati sulle Sirene , Sabato 20 settembre dalle 17.00, il PalaKrò sarà teatro di un importante allenamento congiunto con la Todo Sport,occasione utile per testare l’intesa e valutare il lavoro svolto finora.