Oggi non celebriamo soltanto due splendide vittorie. Oggi celebriamo un gruppo, una famiglia, una visione che da oltre dieci anni tiene vivo il sogno del tennis nel nostro piccolo grande paese.



Le finali di categoria ci hanno regalato emozioni straordinarie:

La nostra squadra D2 conquista la promozione in D1

La nostra squadra D3 conquista la promozione in D2



Un traguardo che arriva grazie a giocatori straordinari, uomini prima ancora che atleti.

Un grazie di cuore ai protagonisti della giornata:



Per la squadra promossa in D1:

Nicola Arcuri, Daniele Cerminara, Francesco De Franco, Leonardo Achille e Paluccio Antonio -arrivato da poco ma amico da sempre- combattenti fieri e compatti, egregiamente capitanati e allenati da Antonio Arcuri, che incarna l’essenza più pura di questo sport.



Per la squadra promossa in D2:

I magnifici cinque:



Nicola Notaro, intramontabile



Domenico Berardi, il nostro piccolo Roger



Emilio Mazzitello, elegante e spettacolare



Samuele Albanese, volley-man



Manuel Agresti, l’uomo-squadra



Un plauso speciale anche alla seconda squadra D3 – Gabriele Via, Gabriele Marino, Gianpasquale Trento, Filippo Ascione e Nando – che ha dimostrato che il vero spirito sportivo va oltre il risultato. Siete stati straordinari per impegno, cuore e allegria.



Questo giorno è la somma di dieci anni di passione, dieci anni in cui abbiamo vinto dieci campionati, toccato la Serie C, e dato sempre priorità a un concetto fondamentale:

il tennis è uno sport individuale, ma senza gruppo non si va lontano.

E noi il gruppo lo abbiamo, forte e compatto, nonostante le difficoltà, le dimensioni del nostro paese, le istituzioni lente.

Siamo qui, vivi, entusiasti e pronti ad accogliere chi vorrà credere davvero nel valore dello sport e dello spirito solidale.



Guardiamo anche al futuro con due giovani promesse:



Nicola Arcuri (già 3ª categoria)



Mary Marasco, in rampa di lancio



Da presidente sento il dovere morale di ringraziare chi tiene viva questa realtà: il direttivo, che è anche il gruppo storico – Nicola Notaro, Leo Achille, Emilio Mazzitello,Berardi Domenico,Giuseppe Marasco , Cerminara Daniele– e chi, come Gennarino Grillo, Alfonso Capalbo e Roberto Coscia, nonostante gli impegni personali, è sempre presente e attivo.



E oggi, più che mai, volgo lo sguardo al cielo. So che tre amici speciali stanno brindando con noi da lassù:

Sasi, Dissident, Giacomimo… Questa vittoria è anche vostra. Sempre con noi.

Orgoglioso di rappresentare tutto questo.

Insieme, non siamo solo più forti.

Siamo invincibili.



“Unus pro omnibus, omnes pro uno.”

(“Uno per tutti, tutti per uno.”)