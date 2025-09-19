L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone informa che domani, sabato 20 settembre, i reparti dell’ospedale San Giovanni di Dio saranno animati dalla clownterapia, la cosiddetta “terapia del sorriso” che porta leggerezza e speranza a chi vive momenti delicati.

Circa 50 volontari, suddivisi in piccole squadre, visiteranno stanza per stanza i degenti, regalando momenti di gioia e serenità attraverso il linguaggio universale del sorriso. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra i volontari dell’Associazione “Regalerò un sogno” di Crotone e quelli di SuperHeroes.odv di Siracusa, che insieme daranno vita a una vera e propria “onda di allegria”, capace di coinvolgere pazienti, familiari e operatori sanitari.

L’ASP di Crotone, guidata dal Commissario Straordinario Monica Calamai, evidenzia come la clownterapia rappresenti un valore aggiunto per i servizi sanitari: non solo assistenza clinica, ma anche attenzione alla dimensione umana ed emotiva della cura. L’Azienda ritiene infatti che l’umanizzazione dei reparti costituisca un tassello fondamentale per rendere più accogliente e sereno l’ambiente ospedaliero, contribuendo al benessere complessivo dei pazienti.