Il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, annuncia con soddisfazione l’apertura dei nuovi campi da bocce realizzati presso il Parco Giochi Comunale. L’inaugurazione si terrà sabato 20 settembre alle ore 18:00, in un clima di festa e condivisione.

L’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Pensionati, rappresenta un momento importante per la comunità: non solo un’opera di riqualificazione urbana, ma anche un’occasione per promuovere lo sport, la socializzazione e il benessere di tutte le generazioni.

«Con questi campi – sottolinea il sindaco Ferrari – diamo vita a uno spazio dedicato allo sport e all’aggregazione sociale, un luogo che rafforzerà il senso di comunità e offrirà nuove opportunità di incontro per giovani, adulti e anziani».

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

I campi da bocce diventano così un punto di riferimento per appassionati e curiosi, oltre che un nuovo simbolo della volontà dell’amministrazione comunale di investire su strutture capaci di valorizzare la socialità e lo stare insieme.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo momento di festa e di sport.