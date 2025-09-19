Incendio e distruzione del nuovo Polo dell’infanzia di Villa Ilice a Isola Capo Rizzuto: tanta paura ma, per fortuna, nessun ferito. Ieri pomeriggio è divampato un incendio partendo dal tetto della struttura mentre gli operai erano al lavoro.

L’ incendio ha distrutto l’intera struttura in costruzione: un asilo con 6 aule, ormai quasi ultimato.

Il Polo scolastico era inserito all’ interno di Villa Ilice, un grande parco giochi recentemente ripristinato con i fondi Pnrr, proprio all’ ingresso di Isola; era diventato il simbolo della nuova rigenerazione urbana con i fondi Pnrr.

Sono intervenuti subito i vigili del fuoco ma l’incendio era troppo vasto e non è stato domato facilmente.

Ora l’intera area è stata chiusa per sicurezza. Dalle prime indagini si esclude il dolo come causa del rogo.

Sulla vicenda interviene Maria Greca Di Manna, coordinatrice di Libertà è Democrazia di Isola Capo Rizzuto.



“Esprimo, a nome mio e del coordinamento locale di Libertà èDemocrazia – dice Maria Greca Di Manna – profondacosternazione per il grave incendio che ha distrutto il nuovo Polo dell’infanzia di Villa Ilice. Fortunatamente non si registrano vittime né feriti. La scuola e i luoghi di comunità sono il vero sancta sanctorum di un territorio: quando vengono colpiti, seppur non intenzionalmente (come da primi accertamenti) lasciano smarrimento e sconforto, soprattutto in un’area simbolo di riqualificazione urbana come il parco di Villa Ilice. Un sentito ringraziamento va alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e ai volontari intervenuti. Esprimiamo piena solidarietà alla sindaca Maria Grazia Vittimberga e all’amministrazione comunale. Isola saprà unirsi e ricostruire con compattezza e coraggio”.