Le Castella (Isola di Capo Rizzuto), 19 settembre 2025 – Prende ufficialmente il via oggi, venerdì 19 settembre, a Le Castella, il 18° Raduno Nazionale dei Volontari Clown VIP, una tre giorni all’insegna della gioia, della condivisione e del volontariato.

Oltre 500 volontari provenienti da tutta Italia, in rappresentanza delle 71 associazioni aderenti a ViviamoInPositivo VIP Italia odv, raggiungeranno la località crotonese per vivere momenti di formazione, scambio di esperienze e animazione nelle piazze, negli ospedali e nelle case di cura.

L’evento è reso possibile grazie al patrocinio della Provincia di Crotone e del Comune di Isola Capo Rizzuto, nonché al sostegno della rete di associazioni che hanno promosso la candidatura di Le Castella: Regalerò un Sogno di Crotone, Superheroes odv di Siracusa e Japyx – Mototerapia di Isola Capo Rizzuto.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

«Beneficiamo di un grande lavoro di sinergia con i volontari di VIP Italia – ha dichiarato il sindaco Maria Grazia Vittimberga – che hanno scelto Le Castella per diffondere l’importanza del volontariato e dell’attenzione verso chi vive situazioni di disagio, fisico o sociale». A seguire da vicino le attività ci saranno anche il vice sindaco Andrea Liò e l’assessore allo Sport Gaetano Muto.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è intervenuta anche Sonia Pifferi, presidente di VIP Italia: «Il raduno nazionale per noi è un momento di incontro, confronto e condivisione. È un’occasione che rafforza la rete delle associazioni e ci permette di far conoscere ancora di più il valore del volontariato clown».

Il programma prevede momenti formativi e di intrattenimento durante tutto il weekend, con il clou nella mattinata di domenica 21 settembre. Alle 8.30, infatti, è attesa la Parata coloratissima sulla spiaggia di Le Castella, un fiume di nasi rossi, sorrisi e costumi sgargianti. A seguire, presso il Centro Congressi Mediterraneo IGV, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Volontariato: la meraviglia e lo stupore per prendersi cura”, alla quale parteciperanno il dott. Luca Manfredini dell’Ospedale Gaslini di Genova e numerose associazioni partner.

Tre giorni che trasformeranno Le Castella in un palcoscenico unico, dove la solidarietà incontra l’allegria, regalando emozioni indimenticabili alla comunità e a chiunque parteciperà.